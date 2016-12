Gisela Bernal: "Como no tengo novio, descargo energías entrenando"

Foto 1/2 Crédito: Paparazzi Foto 2/2 Crédito: Paparazzi

El calvario por el cual atravesó tiempo atrás ya es sólo un mal recuerdo. Un trago amargo en un momento difícil de su vida. Un episodio que, si bien la marcó a fuego, hoy, mucho más tranquila y relajada, Gisela Bernal (30) intenta recuperar el tiempo perdido y las cosas que la hacen feliz. "Increíblemente estoy teniendo un cierre de año positivo, con muchas cosas lindas por delante. Mi hijo Ian está terminando la salita de tres, se lleva muy bien con los compañeritos, se viene un año intenso, con mucho trabajo. Hoy en día eso es lo que más valoro". La rubia luce una de las figuras más impresionantes del mundo artístico. Si bien tiene que ver con la genética y con su actividad como bailarina, le dedica horas, no muchas, pero tiempo al fin, al ejercicio.



Encerrarse en un gimnasio y no aprovechar la temperatura agradable para hacer actividad al aire libre es un desperdicio. "Me encanta la naturaleza, escuchar música y los pajaritos, la sombra de los árboles mientras entreno me parece genial. Me relaja y me da más energías para seguir. Voy a entrenar a una plaza con mi personal trainer y un par de amigos, generalmente, dos veces por semana. Se arma algo divertido y entretenido. Además de esto bailo, esa es mi gran pasión desde chiquita. Dos veces por semana, ritmos latinos en Fitness One Gym, con mi profe Silvio González, y tres veces por semana zumba, con Nauhel Souto de Olivera, mi profe brasileño".



Más allá de lucir uno de los cuerpos más contorneados y de tener una larga lista de hombres haciendo fila, queriendo ingresar a su vida y conquistar su corazón, Gisela está sola, esperando a su príncipe azul, a su manera. "Como te dije, estoy tranquila en este aspecto. Lo que más me interesa, que es mi hijo y mi profesión, está bien. Ya con eso soy feliz. Me peleé con mi novio hace 5 meses más o menos, pero estoy plena y feliz. Estoy atravesando un momento hermoso y pensado en positivo. Lo del amor es una circunstancia, ya vendrá el indicado, no estoy pendiente, sentada, esperando a que llegue. Se dará cuando tenga que ser".



Con su cabeza ocupada y enfocada, la rubia no descarta tener relaciones libres, pero admite que descarga sus energías en la crianza de su hijo, en el entrenamiento y llega a la noche con ganas de descansar y no pensar en hombres. "Soy una mujer pasional, muy activa y creativa a la hora del sexo, pero sólo cuando estoy en pareja. Me gusta que la otra persona sea igual, porque si bien pueden pensar lo contrario, en ciertas cosas soy muy natural y no me gustan las cosas raras. Por ejemplo, no soy de usar chiches en la cama. Estoy en otra etapa de mi vida y hay cosas que a esta altura cambian. Sí tengo mi vida íntima, pero es eso, íntima. Después de todo lo que viví, prefiero no exponer tanto como hacía antes, y si tengo mis intimidades prefiero guardármelas para mí y no salir a ventilarlas a la primera de cambio".