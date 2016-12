Sabrina Garciarena espera su segundo hijo junto a Germán Paoloski

La versión de que Sabrina Garciarena (33) y Germán Paoloski (42) esperan un hermanito para León (2 años y 8 meses). La actriz de Los ricos no piden permiso confirmó las versiones.



En una nota con el programa Por si las moscas, de la AM Once Diez, se refirió por primera vez de su embarazo. "Me sorprendió mucho todo. No tenía ni idea (de que estaba embarazada), vino de regalo". Feliz por su presente profesional y personal, la también modelo aseguró: "Este año fui la mujer maravilla. Mi hijo me dio más energía y podía con todo".



En el balance familiar, Sabrina reflexionó: "Germán tuvo un año más tranquilo que otros y yo estuve a full, y está bueno como pareja que cada uno tenga su momento".