Kate Rodríguez: "Me encaran más las mujeres que los hombres"

Los lentes que la protegen del sol ya no cubren sus ojos. Bajó del auto que la pasó a buscar por su casa y, en una serie de breves movimientos, logró chequear el estado de su pelo, acomodarse la cartera y caminar hacia el lugar pactado. Sus pasos roban miradas, de hombres y de mujeres. Es inconfundible. Su apariencia posee un imán, una especie de fuerza magnética que hace que las personas giren sus cabezas para verla pasar. En esa búsqueda buscan la confirmación, saber que es ella. Lo sorprendente es que, sin saberlo, le están regalando el momento que tanto desea: que todos sepan que ahí está.Kate Rodríguez es sinónimo de presencia. Tiene 28 años, es panameña y vive desde hace ocho en Argentina, país del que "siempre me voy a sentir extranjera". Cuando logra ponerse cómoda, decide retocar con maquillaje algunos sectores del rostro que no la dejan contenta. Pide un agua, se vuelve a sentar y comienza su show: "Ya podemos empezar"."A los 20 años iba a irme a vivir a Estados Unidos, pero una tía que vivía acá me insistió para que elija Argentina. Entonces pensé: 'vamos a probar suerte' y acá estoy. Fui coordinadora de viajes de egresados, trabajé en publicidades y hasta tuve que vivir durante mucho tiempo en una pensión, porque la plata no me alcanzaba", explicó Kate, quien escapó de una vida llena de restricciones y desencuentros con su familia en su Panamá natal."Para mis padres era muy importante que llegue virgen al matrimonio. Tenía pesadillas con eso. Me hacían una prueba por año para confirmar si yo estaba diciendo o no la verdad. Para ellos tendría que tener 3 hijos, estar casada con un pastor, en una congregación evangélica y siguiendo sus pasos. Aquí pasó todo lo opuesto y me convertí en una vergüenza familiar", explicó Kate.Admite ser celosa, sensible y enamoradiza. "Soy 99% celosa, pero no porque los chicos me den motivos. Las chicas me mandan mensajes por las redes sociales diciéndome: 'estuve con tu novio' y eso me pone loca", explicó la mujer que saltó a la fama por ser la "morocha de Showmatch" que bailaba detrás de Marcelo Tinelli, etapa que dio por cerrada desde hace tiempo."Las mujeres argentinas me hacen más propuestas que los hombres. Me encaran más. Son muy arrasadoras y quizás así también lo sean con los hombres o en sus trabajos. Respecto a ellos, creo que bailan muy mal, pero a mi me da mucha ternura que alguien que no sabe moverse igual intente hacerlo".-¿Creés que los hombres te tienen miedo?-Lamentablemente tengo un carácter que todavía no sé dominar y soy muy berraca, impulsiva, te digo lo que pienso y no estoy buscando caerte bien ni caerle bien a la sociedad. Creo que es algo que me ha hecho mantener en un lugar. No es que sea difícil llegarme, pero si encararme. Si me habla un chico en la calle lo más probable es que yo le diga que no.-¿Te cuesta sociabilizar con los hombres o es algo general?-El encare por WhatsApp -por ejemplo- es muy impersonal. Un tipo que me habla por ese medio es muy probable que no tenga suerte. Tal vez estoy esperando de un hombre otro tipo de actitud: más caballero, más personal. Que me sorprenda en el día a día.En el correr de la entrevista, el calor comienza a molestarla. Kate se para, vuelve a retocar sus labios con rouge y toma apenas un poco de agua para combatir la pesadez del clima. Vuelve a sentarse. La sonrisa en su rostro parece dibujada, es constante, y continuamente interactúa con los presentes buscando respuestas. Opiniones. Expresiones del otro que tanto le gustan y tanto le afectan."El recuerdo de la Navidad y Año Nuevo es muy fuerte para mí. Estuve seis años sin hablarme con mi familia y cuando llegaban las fiestas me acostaba a las 23, me tapaba para no escuchar los fuegos artificiales y lloraba: era una catársis obligada. Ya pasó mucho tiempo y creo que si hoy fuese a Panamá extrañaría Argentina. Siento que no tengo un lugar mío, soy extranjera acá y allá", sostuvo Kate, que sueña con convertirse en conductora de televisión, persiguiendo los estilos de Viviana Canosa y Mariana Fabbiani.-¿Soñás con formar una familia?-Me gustaría ser madre y sé que voy a ser una buena madre. No voy a hacer nada de lo que a mi me expusieron. Acá no pasa, pero en Panamá las cosas se resuelven pegándole a los niños y a mi me afectó mucho. Tengo otra forma de crianza.-¿Y por qué decís que te cuesta enamorarte?-Porque no tengo éxito con los hombres argentinos. Voy a ser clara: el hombre argentino -en su fantasía- quiere estar con una chica negra. Por una cuestión de que son descendientes europeos o porque acá no hay muchas chicas así. Es la fantasía adolescente y ellos son los que tienen esa cosa en la cabeza. Tienen una deseo sexual. Pero se les pasa la calentura y se acabó. Se acabó la historia. Fuente: (Infobae).-