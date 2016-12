Murió el cantante George Michael a los 53 años: Estaba en su casa

Georgios Kyriacos Panayiotou, su verdadero nombre, nació un 25 de junio de 1963 en Londres, Inglaterra, y destacó en el campo de la música pop y dance.Fue uno de los intérpretes pop más influyentes en las décadas de 1980 y 1990.El músico falleció "tranquilamente en casa", indicó su relacionista público, de acuerdo con el periodista de la BBC Roland Hughes.El portal de famoso TMZ dijo que su representante confirmó el deceso: "Con mucha tristeza confirmamos que nuestro querido hijo, hermano y amigo George falleció pacíficamente en casa durante Navidad".George Michael Comenzó su carrera a comienzos de la década de 1980 y junto con Andrew Ridgeley formó el dúo Wham!, famoso por temas como Last Christmas o Wake Me Up Before You Go Go.En 1987 se lanzó como solista con el álbum Faith, del cual se vendieron más de 20 millones de copias.Michael acumuló varios números uno en el Reino Unido y otros países, y popularizó temas como Father Figure, I Want Your Sex, Fastlove y Freedom.En su carrera publicó cinco álbumes de estudio como solista y vendió más de 80 millones de copias de sus discos.