Facundo Moyano: "Con Susana tenemos una relación muy linda"

El diputado nacional del Frente Renovador Facundo Moyano estuvo anoche en el programa El Juego Limpio de TN y conversó con Nelson Castro. Entre la conversación sobre el proyecto de Ganancias y la relación con el gobierno nacional, el periodista cerró la entrevista con dos preguntas sobre su "supuesto" romance con Susana Giménez.



Moyano una vez más desmintió esta situación, pero Castro le recordó una entrevista de Bernardo Neustadt a Carlos Menem cuando recién había asumido como presidente en la cual el riojano le dijo al periodista, "mire Bernando, si yo estuviera casado con Susana Giménez, hubiera sido presidente de la Argentina mucho antes".

Moyano respondió que su relación con Giménez es de amistad y negó una farandulización de su carrera política.



En las entrevistas, Facundo Moyano últimamente tiene que sortear temas que no tienen que ver con su trabajo como diputado. Es que desde aquel encuentro con Susana Giménez en un restaurante porteño, las versiones sobre un incipiente romance no paran de circular, publicó La Nación.

"Es una relación muy linda que se ha construido. Ya lo he aclarado demasiadas veces, no hay una relación de romance ni nada por el estilo. Es un tema que ya está. Me lo han preguntado en un montón de oportunidades", dijo, algo cansado del tema.



Además, el hijo de Hugo quiso aclarar que él "no usó" a la diva para crecer políticamente. "En muchos casos se habló de la farandulización. Yo en ningún momento opté por ese camino. Acepté gentilmente la invitación de una figura que trasciende", reveló.

Y agregó: "Más allá de lo que se generó, creo que el político tiene que ser conocido en otros aspectos. No me desenfoca de ninguna manera el rol político y la responsabilidad que tengo como diputado nacional".