La historia de Carlos Tevez y Vanesa Mansilla: El amor que venció a la fama

El destino hizo que una noche de 1997 Carlos Tevez y Vanesa Mansilla fueran a bailar a una conocida discoteca en General Pacheco y cruzaran las primeras palabras. Los dos tenían entonces 13 años y el futuro era incierto como una ruta que se desvanece en el horizonte.El boliche, Tropitango Bailable, una meca de la cumbia por la que pasaron otros grandes como Juan Román Riquelme, Sergio "Kun" Agüero y Marcos "Chino" Maidana, encontró a un Tevez que soñaba con jugar en la Selección y a Vanesa, una chica humilde "con códigos" y la misma tenacidad que años más tarde mostraría en el living de Susana Giménez, cuando se le plantó a la diva de Telefe porque había entrevistado a una ex de Carlitos.Cuando Vanesa llegó a la disco Tevez bailaba con otra chica. Ella pasó cerca, lo vio y le gustó. No le importó que Carlitos ya tuviera pareja de baile. Así que se quedó por ahí y le clavó la mirada. Él se acuerda que como estaba acompañado tenía que disimular para mirarla. El tenso juego de seducción duró cerca de 30 minutos, se acuerdan.Más tarde se la volvió a cruzar y le pidió a un amigo que la llamara. La conversación que tuvieron sería otra piedra fundamental de lo que vendría después.Tevez y Mansilla, que hoy tienen 32 años, fueron padres por primera vez en 2005, cuando nació Florencia Mayra. En ese entonces, el Apache había dejado Boca y se lucía en el Corinthians de Brasil.Pero a veces donde hay luz hay sombra. Durante ese período Carlitos tuvo un breve romance con la modelo Natalia Fassi, siete años mayor que él. Sin embargo, el nacimiento de Florencia trajo claridad y la pareja volvió a unirse.Tras cinco años de amor renovado volvieron a aparecer las nubes. Carlitos, que ya jugaba en el Manchester City, en Inglaterra, se enganchó de otra modelo, Mariana Paesani. Pero el affaire, muy breve, terminó cuando llegó Katie, la segunda hija de la pareja. Sin embargo, esta vez Vanesa le uso límites al Apache y se fue a vivir con las dos nenas a La Horqueta, publicó Clarín.Ya solo en Inglaterra, Carlitos conoció a la ex Patito Feo, Brenda Asnicar. Él tenía 26 y ella 19. La relación amorosa tuvo una altísima exposición mediática y terminó al cabo de un año. Fue durante el final de ese período cuando Tevez declaró que estaba arrepentido y que quería volver con la madre de sus hijas. "Me porté muy mal con ella por culpa de mi fama y mi juventud. Por eso voy a buscar la forma de conquistarla de nuevo", explicó entonces en una entrevista.En ese período fue el famoso episodio en el living de Susana. La pareja estaba intentando recomponer la relación. Carlitos estaba sentado en el sillón junto a la diva y Vanesa fuera de cámara. En un momento Susana la invitó a sumarse a la entrevista y ella marcó la cancha. "No después de que se sentó una ex de él a hablar ahí. Yo soy popular, tengo mis códigos", señaló en referencia a Asnicar.De a poco la pareja volvió a enamorarse. Carlitos jugaba en la Juventus, en Italia, donde nuevamente volvieron a convivir y fruto del nuevo presente nació Lito Junior, el primer hijo varón, en febrero de 2014.Ya de vuelta en Argentina, 19 años después de aquel encuentro en Tropitango, Tevez le propuso matrimonio a Mansilla con un dulce discurso. "Estabas parada frente a mí y no me equivoqué. Sos mi mejor jugada, mi mejor campeonato y el mejor gol que hice", comenzó.Ayer por la mañana, ella con un vestido blanco y él con un traje celeste, dijeron que sí en el Registro Civil de San Isidro.