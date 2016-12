Detuvieron al cantante de "El otro yo" por supuesto abuso sexual

El cantante de "El Otro Yo", Cristian Aldana, quedó en prisión preventiva luego de varias denuncias penales que tiene en su contra por abuso sexual. El músico fue detenido a pedido de la fiscalía N°38, a cargo de la doctora Betina Vota, y la investigación quedó radicada en el Juzgado de Instrucción N° 17.

En mayo de este año, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres formalizó la denuncia penal contra el cantante por distintos hechos que podrían abarcar los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores (artículos 119 y 125 del Código Penal).



A partir de la creación del grupo de Facebook "Víctimas de Cristian Aldana", donde se consignaron los casos de abuso sexual, el cantante intentó limpiar su imagen y demostrar su inocencia, pero no pudo ante los diferentes casos que fueron apareciendo con testimonios en su contra.



La primera en denunciarlo fue una ex novia, Carolina Luján, quien fue clave en la investigación ya que reveló que empezó una relación con él cuando tenía apenas 13 años y que luego finalizó a sus 19 años. Luego se sumaron otras seis chicas, que describieron situaciones de abuso sexual por parte del líder de "El otro yo".



El músico, quiso probar su inocencia en otras oportunidades y se había mostrado provocador en una marcha en su contra a la que varias mujeres le habían puesto la consigna "Ya no nos callamos más". Allí, el músico se había presentado vestido de monja en la avenida 9 de julio para cantar tema que repetía en su estribillo "El amor vence al odio", en la misma concentración que habían convocado contra los abusadores.