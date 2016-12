Una ex Gran Hermano se mostró en bikini y sin Photoshop

S u m m e r ?? #ARGENTINA .. primer verano en diciembre desde hace mucho tiempo ? Una foto publicada por Ivana Icardi Rivero (@ivannaicardi) el 20 de Dic de 2016 a la(s) 6:47 PST

Beachhh day ???? Una foto publicada por Ivana Icardi Rivero (@ivannaicardi) el 23 de Nov de 2016 a la(s) 9:08 PST

???...si te hace reir, vale la pena ? Una foto publicada por Ivana Icardi Rivero (@ivannaicardi) el 18 de Nov de 2016 a la(s) 1:04 PST

????????? Una foto publicada por Ivana Icardi Rivero (@ivannaicardi) el 23 de Nov de 2016 a la(s) 9:11 PST

La ex participante de Gran Hermano, Ivana Icardi está decidida a demostrarle al público que una mujer puede ser sexy y bella sin tener una panza chata y fibrosa. Segura de sí misma y con mucha actitud, la novia de Luifa publicó en su Instagram una foto en bikini, sin Photoshop"¡Diosa!", le dicen. "Por fin una mina natural, sin cirugías, sin esa loca adicción de usar Photoshop, porque ella está segura de sí misma", le escriben. "¡Lomazo! Sos auténtica", le destacan. Y los comentarios de dudoso gusto (y más dudoso sería reproducirlos en estas líneas, por fortuna no alcanzan para equilibrar la balanza: a Ivana Icardi la taparon de likes por la foto."Primer verano en diciembre desde hace mucho tiempo", destacó la hermana de Mauro Icardi, quien se encuentra en Córdoba junto a su novio, Luifa Galesio. Sucede que la ex Gran Hermano vivió durante mucho tiempo en España, donde las Fiestas se celebran en pleno invierno.