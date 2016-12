Griselda Siciliani, totalmente desnuda en una revista

"El Planeta Urbano" Estoy entre Noemi Alan y Susana Brunetti no? Amé esta tapa retro .... Muy vedette de los 80 Feliz Gracias Fotos @santiagoalbanell Nota @luisitocorbacho Una foto publicada por Griselda Siciliani (@griseldasiciliani) el 21 de Dic de 2016 a la(s) 8:40 PST

"El Planeta Urbano" Sobre el Piano... ? @santiagoalbanell Una foto publicada por Griselda Siciliani (@griseldasiciliani) el 21 de Dic de 2016 a la(s) 10:10 PST

Sí, En la tapa de "El Planeta Urbano" estoy desnuda y super naif.... Juro que me sorprende la gente que aún casi en el 2017 se pone tan careta con un cuerpo desnudo, por suerte son pocos... Gracias por los comentarios amorosos @santiagoalbanell es un fotógrafo tremendamente talentoso.... Vamooossss muchachossss 2017!!!!!! #Piel La sensualidad es un valor enorme! A disfrutarla.... Que ningún amargo se las quite... Una foto publicada por Griselda Siciliani (@griseldasiciliani) el 21 de Dic de 2016 a la(s) 11:19 PST

Griselda Siciliani posó para la revista El Planeta Urbano como Dios la trajo al mundo y derribó mitos, ya que aseguró que su vuelta a la soltería no hizo que ganara belleza y sensualidad."¿Si es verdad que te separás y te ponés más potra? Nada que ver, porque a principio de an?o estuve muy potra y no me había separado. Pero bueno, ¡espero que pase! (risas). Igual yo siento que tengo la sensualidad a flor de piel, y eso no tiene tanto que ver con si estoy gorda, flaca, linda o fea. Es algo de mi persona que a veces relaciono con la danza, con el conocimiento de mi cuerpo", dijo la actriz.Por otro lado, aseguró que le gustaría volver a enamorarse. "Si?, me gustaría. Pero no ahora. Hay que dejar pasar un rato, hacer los duelos y ver que? pasa con uno, que? te pasa. Ahora estoy muy madre, pero en algún momento supongo que volveré?", expresó Siciliani.