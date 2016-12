El espectacular body painting de Laurita Fernández

Me copé con el dorado ? Una foto publicada por Lau Fernández (@holasoylaurita) el 21 de Dic de 2016 a la(s) 12:01 PST

Rodando publi de @cablevisionfibertel #BodyPainting #Verano desde Montevideo,Uruguay ?? Make up @joaquinespino Cc @chekkabuenosaires Una foto publicada por Lau Fernández (@holasoylaurita) el 21 de Dic de 2016 a la(s) 1:51 PST

Se viene!! #comercial #Fibertel @chekkabuenosaires Una foto publicada por Lau Fernández (@holasoylaurita) el 21 de Dic de 2016 a la(s) 2:10 PST

Cuando está muy lindo pero necesitas 5 baños para sacarmelo del cuerpo... ? Una foto publicada por Lau Fernández (@holasoylaurita) el 21 de Dic de 2016 a la(s) 9:24 PST

Laurita Fernández fue la diosa elegida por una empresa proveedora de servicios de Internet para la campaña de verano.La exnovia de Federico Hoppe provocó un verdadero tsunami de corazones en su cuenta de Instagram al publicar un adelanto de su look para el comercial. La más celebrada de las imágenes cosechó más de 40.000 me gusta a las pocas horas, y se aprecia el body painting al que fue sometida.En una selfie hot, en la que se ve su piel cubierta por pintura dorada, Laura bromeó: "Cuando está, muy lindo, pero necesitás 5 baños para sacártelo del cuerpo...".De todas formas, Laurita Fernández disfrutó de la producción que realizó en la costa uruguaya: "Me copé con el dorado".