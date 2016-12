Ya suenan los primeros candidatos para el "Bailando 2017"

A horas de que Pedro Alfonso se consagrara campeón del Bailando 2016, los rumores sobre quiénes serán las nuevas caras de la edición 2017, que como lo confirmó Marcelo Tinelli, estará en la pantalla de El Trece desde el 15 de mayo.Uno de los nombres fuertes que suena para el nuevo año que llegará en unos días es el de Guillermina Valdés. El mismo conductor fue quien un día postuló a su mujer para la pista de ShowMatch: "Me encantaría que esté. Es muy buena bailando", había afirmado Marcelo.Otra candidata que ganó notoriedad este año es la de Nai Awada, sobrina del presidente Mauricio Macri, que confesó públicamente haber sido víctima de bullying, se postuló para el próximo año. "Este año me convocaron para el "cha cha cha" de a tres, pero no pude ir. Si el año que viene me vuelve a llamar, seguro lo consideraré", manifestó la actriz.Por otro lado, como ocurrió con Fede Bal y Laurita Fernández, en el 2017 Pedro Alfonso y Flor Vigna podrían competir nuevamente en el Bailando para revalidar el título.Con la llegada del verano y el comienzo de las temporadas teatrales, con seguridad surgirá algun nombre que sorprenda a propios y extraños.