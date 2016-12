Oriana Sabatini reveló un detalle íntimo y hot sobre sus padres

Con 20 años, Oriana Sabatini es una de las mujeres más bellas de la Argentina y demuestra su talento en cada proyecto del que forma parte.



Primogénita de Catherine Fulop (51) y Ova Sabatini (51), en una entrevista con la revista Para Ti, la modelo y actriz hizo un divertido deschave hot sobre la pareja que hace más de 22 años forman sus padres.



"Es muy heavy verlos con 50 años y después de tanto tiempo juntos, tan enamorados. Son dos nenes. ¡Imaginate que se re chapan! Y yo amo que lo hagan (risas)", contó Oriana.



"¿Cuál es el secreto? Que se aman mucho. Mi papá (aunque me delate con mi complejo de Edipo) es el hombre más perfecto, caballero y tranquilo que hay, es el que pone orden en la casa. Por su parte, mi mamá es lo opuesto, re extrovertida, no para un segundo y es cero paciente. Los polos se atraen", agregó.



Oriana también habló de la relación con Julián Serrano (23), su novio desde hace dos años: "Tanto Julián como mi papá son relajados. Yo soy muy acelerada y tal vez tomo decisiones sin pensar. En cambio, ellos son desprejuiciados y confiados". Y cerró: "Me encantaría casarme y tener hijos con mi novio".

Fuente: Ciudad.com