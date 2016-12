Famosa panelista se casa con el hombre que denunció por violento

Fernanda Iglesias se casa el 2 de enero por civil. Ya sacó turno por internet y ahora está en pleno preparativos de las fiesta que van hacer después de la ceremonia. Lo extraño de todo esto es que la panelista se unirá en matrimonio con Pablo Nieto, padre de Jeremías, su hijo de 5, quien había denunciado por violencia de género hace apenas un par de meses.



"El me lo propuso varias veces después de que pasó lo que pasó, cuando nos peleamos y yo no quería. Pasaron un montón de cosas que son largas de explicar y difíciles de entender. Pero él fue muy comprensivo conmigo, se dio cuenta de lo que me había hecho. Tuvo actitudes buenísimas conmigo. Al final, fue la única persona que realmente me ayudó, porque tuve poco apoyo en general", dijo la periodista en una entrevista a Ciudad.com.



El martes 28 de junio, Iglesias había hecho denuncia a la Justicia. Su amiga, Analía Franchín reveló en aquel momento los tétricos detalles del episodio puntual que impulsó a Iglesias a pedir ayuda. "Ellos salían de una fiesta, el domingo a la noche. Ella trató de salir corriendo, él la corrió, la agarró, la pateó en el piso y ella estaba a los gritos diciendo que no iba a tener relaciones. La gente se empezó a meter adentro de las casas, llegó el policía de la Metropolitana, les labró un acta en el momento y él se escapó. Ella quedó golpeada, tirada en el piso".



Durante esos días, la panelista apenas hablaba del tema y cuando le preguntaban, respondía escuetamente: "Estoy bien, chicos, pero no voy a decir nada".



Inesperadamente, tres meses más tarde, la periodista anunciaba su reconciliación con Pablo Nieto, quien fue productor del programa de Canal 13 donde trabajaba su mujer, Nosotros a la mañana.



"La verdad (que estamos) muy bien. Siento que es una situación atípica en la cual hice una denuncia y no se generó una guerra, una cosa de 'yo lo critico, él me critica'. Fue todo muy tranquilo, y quizás difícil de entender para mí, porque había visto lo que le pasaba a los demás: terminaba todo mal y se generaban cosas horribles", dijo Iglesias en ese momento.



Y sobre la denunció, agregó: "Hay veces que no hay otra forma de calmar la situación que ir a una medida extrema. Y sirvió un montón". Y agregó: "Pablo se lo tomó muy bien, me entendió perfectamente, me apoyó en lo que yo había hecho porque las cosas habían sido así, se habían ido de las manos. Hablé con él y me dijo que no estaba enojado. Por suerte todo siguió mucho mejor de lo que estaba".



"Quiero cambiar mi energía y que a partir de ahora cada día de mi vida sea, bueno, tener buena onda", dijo Iglesias tras anunciar el buena nueva.