Santiago Vázquez "llevaba 45 minutos sin signos vitales" al llegar a la clínica

"Cuando llegó, llevaba más de 45 minutos sin signos vitales. Había sido asistido muy bien por el médico del hotel, quien le practicó RCP por más de media hora", aseguró la doctora De la Cruz que amplió el informe médico de la clínica Bávaro.



Sobre las causas del fallecimiento, la médica dijo: "Se sospecha de muerte súbita y de paro cardiorespiratorio, de las dos cosas. El informe dice que el paciente fue encontrado en el piso con sangrado bucal y nasal".



Además, mencionó: "Tanto nuestro colega como en nuestro equipo de la Clínica hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance pero no pudimos salvarlo".



En tanto, la familia de Vázquez confirmó este lunes que despedirán al joven en forma privada y que no realizarán un velatorio abierto al público.



Con respecto a la fecha en que se realizará el traslado del cuerpo desde Punta Cana al país, el jefe consular de la embajada de la Argentina en República Dominicana, Pablo Lloveras, explicó que "se requieren varios certificados, entre ellos uno que indique que no falleció por ningún virus mortal".



"También el certificado de defunción y otros más que pueden demorar algunos días. No hay plazos establecidos, dependerá de lo que se demore en emitir los mismos pero hay que ser pacientes porque llevan tiempo", agregó LLoveras.



En tanto, se suspendió el estreno de la obra que iba a protagonizar Nicolás Vázquez, hermano de Santiago, en un teatro de la ciudad de Mar del Plata.



La obra "El otro lado de la cama", que iba a protagonizar junto con su mujer Gimena Accardi, tenía previsto su estreno para el martes 27 de diciembre, pero la producción decidió suspender el debut.



Días atrás, Santiago Vázquez estuvo en el casamiento de su hermano en Mar del Plata y luego emprendió un viaje con amigos al Caribe.