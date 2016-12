El actor y director de cine estadounidense Sylvester Stallone ha rechazado un puesto relacionado con la cultura ofrecido por el presidente electo de EE.UU. Donald Trump, según reporta el 'New York Times'.Stallone dijo en un comunicado que se sentía honrado de haber sido considerado para formar parte de la Fundación Nacional de las Artes, pero que trabajaría de forma más efectiva si se dedicara a ayudar a los veteranos de guerra.El puesto le fue ofrecido el 16 de diciembre, según indicaron fuentes del entorno de Trump, pero no se llegó a enviar una oferta oficial. No se ha reportado ninguna reunión entre el actor y el presidente electo. Fuente: (RT).-