Piden apoyar el sueño de "Arco Iris Paraná" en la final del Bailando 2016

El sueño en Paraná

Convocatoria a apoyar

Pedro Alfonso le ganó a María del Cerro en la semifinal del Bailando y llegó a la final junto a Flor Vigna, en la que se enfrentará a El Polaco y Barby Silenzi.Siempre atento a sus más de 4 millones de seguidores, el actor expresó sus sensaciones a través de su cuenta de Twitter. "Gracias a todos los que nos apoyaron. Tenemos un sueño hermoso y lo queremos cumplir", aseveró junto a una imagen de la llegada a la final.Pero el camino hacia el campeonato no será nada fácil: del otro lado, Pedro tiene a uno de los contrincantes más temidos de esta edición. El Polaco no es un gran bailarín, es cierto, pero su popularidad, el carisma y la humildad que llevó a la pista no hicieron más que posicionarlo directamente en la final, luego de liquidar en el voto telefónico a los últimos ganadores, Federico Bal y Laura Fernández.El actor "Peter" Alfonso representa en la final de "Bailando por un Sueño 2016" a la Asociación Arco Iris de Paraná , institución que brinda apoyo y mejora la calidad de vida de las familias de los niños que permanecen internados en el servicio de oncohematología del Hospital San Roque.El sueño de Arco Iris es poder equipar y acondicionar la sala que reúne a todos los padres y nenes que permanecen internados por meses. Esto incluye "el sector de la cocina, bombas de infusión, que sirven para que los niños reciban su medicación, sillones camas para que puedan descansar las madres y sillones para el hospital Illia", explican desde la institución."Esta es nuestra última oportunidad de dar apoyo a Pedro, Flor y Mariano para brindar a los chicos y sus familias, una mejor estadía en el hospital San Roque de Paraná", señalan desde Arco Iris Paraná.Esta noche a las 21, en el Centro Juventud Sionista, Carbó 149, se podrá seguir en pantalla gigante las alternativas decisivas del Bailando y alentar el sueño de la Fundación Arco iris, que acompaña a pacientes del servicio de Hematología del San Roque. La entrada será libre y gratuita, y se puede aprovechar la ocasión para llevar alimentos no perecedores, pañales, etc.