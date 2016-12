El triste presente del exitoso cantante de "Gangman Style"

El cantante surcoreano no logró ratificar el éxito y padece problemas con el alcohol.El artista surcoreano revolucionó el mundo hace cuatro años cuando lanzó la canción "Gangman Style", pero no logró ratificar su popularidad y hoy sólo goza de éxito en su país natal.Park Jae-Sang, nombre de pila del cantante, no ha realizado más giras internacionales, y las puertas del mercado estadounidense se le cerraron luego de criticar al país por la guerra en Irak, incluso llamando a matar a los soldados norteamericanos. Además, atraviesa por problemas con el alcohol."Si estoy feliz, estoy bebiendo. Si estoy triste, estoy bebiendo. Si está lloviendo, estoy bebiendo. Si está soleado, estoy bebiendo", indicó en una entrevista reciente.

En 2014 PSY intentó replicar el fenómeno con una colaboración con Snoop Dogg, y en 2015 sacó un nuevo disco de estudio."No soy Adele. Luego de 'Gangnam Style', estaba realmente feliz, pero a veces no lo estaba, porque esa fue la mejor canción de mi vida y no volveré a estar en el top nuevamente". Fuente: (EFE).-