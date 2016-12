Publicó fotos ultra hot y afirmó: "Me gusta tener piernas, cola y lolas"

Una foto publicada por Ayelen Paleo (@ayepaleo) el 18 de Dic de 2016 a la(s) 12:01 PST

"Y antes que empiecen a criticar y mucha gente decir cualquier . . . , quiero que sepan que si bien hago gimnasia y entrenar para mí es mi terapia, me gusta tener piernas, cola, lolas, no ser flaca esquelética", escribió la mediática Ayelén Paleo, quien tiene acostumbrados a sus seguidores con las fotos ultra hot.Y continuó: "Cada cual tiene un estereotipo de belleza como "buen lomo", y me parece bárbaro. Yo soy feliz como soy y la verdad que súper relajada, para los que no me conocen quiero que sepan que siempre halago a las mujeres, nunca critico a nadie y me parece fantástico que esté de moda mostrarse si así lo desean".Continuando con sus aclaraciones expresó: "A veces me pregunto para qué se toman la molestia de escribir y criticar. Yo no lo haría jamás, disfruten su vida cada uno es como es, la vive a su manera, no gasten energías en el otro, enfóquense en sus metas, sus objetivos, no hablen mal de nadie, todo vuelve""Para los que me preguntan si hago temporada de verano y dicen un montón de b. . . , quiero que sepan que ofertas para Carlos Paz, Mardel y las Termas de Río Hondo, tuve muchas gracias a Dios, porque considero que eso habla bien de mí y los productores que me conocen y saben cómo soy en cuanto a lo profesional y persona, pero hoy después de trabajar en el teatro de revista 5 veranos, me siento fuerte como para decidir si me sirve o no, en cuanto a lo económico y la exposición (cosa que no me interesa ya, real, porque ya viví todo desde chica )", sostuvo."Así que acá estoy, cada día más contenta y plena con mi vida, despidiendo el año de una manera positiva y distinta. El 2017 se viene con muchos cambios rotundos. Agradezco a Dios y al universo día a día por todo lo lindo que tengo, y las personas que quiero que estén a mi alrededor sigan estando. No suelo escribir nada extenso nunca porque me embola jaja pero a veces está bueno que conozcan lo que pensas y sentís", cerró la pulposa vedette.