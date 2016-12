Aseguran que Santiago Vázquez falleció por "muerte súbita"

En la muerte súbita en personas jóvenes las causas más comunes son de origen cardíaco, muchas veces no diagnosticados en estudios previos — Mariana Lestelle (@MarianaLestelle) 16 de diciembre de 2016

Santiago Vázquez, el hermano de Nicolás Vázquez, falleció este viernes en Punta Cana, a los 27 años.Si bien en un principio se dijo que había sido un accidente, las últimas informaciones señalan que se trató de "muerte súbita".En, José María Listorti comunicó los mensajes de Martina Valia, jefa de prensa de la obra que protagonizaba Vázquez junto a otros Instagrammers.Según dijo, Valia habló con Gimena Accardi, esposa de Nico Vázquez, quien señaló que no habrá un comunicado oficial de la familia, y confirmó que se trató de una "muerte súbita".Accardi, además, relató que Vázquez se levantó a la mañana en Punta Cana sin ningún problema, y charló durante una hora con un amigo, con quien compartía la habitación.Mientras este se duchaba, se volvió a acostar porque no se sentía bien, y falleció."En la muerte súbita en personas jóvenes las causas más comunes son de origen cardíaco, muchas veces no diagnosticados en estudios previos", explicó la doctora Mariana Lestelle en Twitter."La muerte súbita se define por el tiempo en que se inician los síntomas hasta que ocurre la muerte en un paciente que no tenía síntomas previos", agregó la Directora Asociada Hospital Provincial de Oncologia Luciano Fortabat.Lestelle también aclaró que "no tiene nada que ver la vida sana. La mayor incidencia de muerte súbita ocurre en jóvenes deportistas"."Las causas de la muerte súbita se dividen en cardíacas y extracardíacas", completó.Conocido por su papel en, donde entró por unos pocos capítulos pero su personaje terminó siendo muy querido por la gente, Santiago era muy activo en las redes sociales y contaba con más de 250 mil seguidores en Instagram.Junto a un grupo de Instagrammers, protagonizaba la obra, dirigida por su hermano Nicolás, que estaba por salir de gira por la Costa Atlántica desde el 5 de enero.