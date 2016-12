Peter Alfonso y Flor Vigna son finalistas del Bailando 2016

El lunes, desde las 22, se enfrentarán a El Polaco y Barby Silenzi, que el miércoles vencieron a Fede Bal y Laurita Fernández. Bailarán el ritmo libre, disco, reggaetón y cuarteto. ¿Quién lo hará mejor?



Se vivió un clima bastante particular en el piso. La muerte del hermano de Nico Vázquez conmovió a todos y la angustia se instaló en la pista de ShowMatch. Sin embargo, ambas parejas trataron de dejar lo mejor.



Ángel de Brito le consultó a Pedro sobre los dichos de Florencia de la V, que aseguró que "está todo arreglado en el programa". "No me hago cargo de eso. El que gana siempre festeja y el que pierde se queja".



María del Cerro irrumpió y defendió al esposo de Paula Chaves: "Quiero decir que Pedro es un gran laburante, es un gran compañero. Él y Flor Vigna también. Me dio consejos en momentos donde me costó tomar decisiones. Se merece estar acá y estoy feliz de compartir esto con ellos. Sea lo que sea vamos a estar felices".



Con la votación del jurado terminaron 2 a 2 y el público los eligió con el 56,74 % de los votos.