"La China" Suárez y Vicuña se comprometieron: ¿Rumbo al altar?

La tormenta ya pasó. Aquella escandalosa separación entre Benjamín Vicuña y Carolina "Pampita" Ardohain con "La China" Suárez en el medio, el motorhome, la palta, la manta amarilla de Nepal y todo lo que desató? ya terminó. Hoy el presente de los padres de Benicio, Bautista y Beltrán está con sus respectivas parejas: mientras "Pampita" mantiene su noviazgo con "Pico" Mónaco, el actor chileno disfruta su romance con la madre de Rufina.Es en esta nueva etapa de calma y tranquilidad en que los actores se comprometieron. Así lo dijo ella en una entrevista con la revista Hola: "Nos comprometimos de palabra, de amor, pero no hay anillo. No soy una mujer que necesita un anillo para sentir que una persona está conmigo de manera sincera. La vida me enseñó que no tiene que ser todo blanco o negro, que hay grises. Yo lo tengo a Benja todos los días, comparto un montón de cosas"."No estoy en contra del matrimonio, pero todo lleva su tiempo y las cosas tienen que fluir naturalmente. No me gusta poner fechas y decir 'ahora me quiero casar, ahora quiero tener un hijo'. Benja y yo ya tenemos hijos y por eso tenemos que ser más cuidadosos. Los chicos tienen su proceso para adaptarse y entender lo nuevo que están viviendo, que somos una familia. Por ahora, no hay embarazo, ni compromiso, ni nada", agregó dejando la puerta abierta rumbo al altar.El presente de la pareja es realmente bueno: estrenaron juntos una película, se fueron de viaje de placer y ya no hay tabúes a la hora de mostrar su amor. Ni siquiera la diferencia de 14 años que se llevan es un problema: "Nunca sentí la diferencia de edad en mi relación, más que nada porque soy madre. Si no fuera mamá, quizás la sentiría un poco más. Con mis amigas de veintipico sí la siento, porque están en otra y algunas no pueden entender la vida que llevo yo. Pero con Benja no me pasa, somos muy parecidos en muchas cosas".Todo marcha tan bien que incluso esa disputa entre "La China" y "Pampita" quedó en el pasado. Al menos así lo ve la ex Casi ángeles: "Es algo antiguo. Ya pasó mucho tiempo y ella es la mamá de los hijos de Benja, la respeto y tenemos una relación cordial. La gente se queda enroscada con eso porque le divierten esos temas, pero en la vida real está todo tranquilo". Fuente: (Teleshow).-