Oriana Sabatini y una osadísima manera de mostrar su bronceado

No es la primera vez que la hija de Catherine Fulop se muestra súper sexy a través de las redes sociales. La joven cuida muchísimo su cuerpo, se alimenta correctamente y cumple al pie de la letra un riguroso plan de entrenamiento. Los resultados, están a la vista. Sin dudas, Oriana Sabatini está cada vez más orgullosa de su lomazo. ¿Por qué no mostrar el fruto de su gran trabajo a través de las redes sociales?La llegada del calor es la excusa perfecta para mostrar el esfuerzo de todo el año. Las chicas que entrenan se ponen la bikini que mejor les queda y posan ante las cámaras sin pudor. Una vez más, la novia de Julián Serrano desplegó su sensualidad a través de su cuenta de Instagram. Luciendo una bikini negra súper sexy, dejó a todos con la boca abierta. La joven se levantó la tanga y mostró la marca de su súper bronceado. Sin pensarlo dos veces, compartió la sensual imagen a través de sus redes sociales. "Soy una sirena", expresó.A diferencia de otras famosas, la joven no tiene problema en revelar sus secretos de belleza: "Cuando era más chica, tenía un metabolismo horrible y comía mal. Eso lo fui cambiando en estos últimos años haciendo gimnasia. Siempre está bueno dejar las harinas de lado, comerlas una vez por semana, elegir productos naturales y hacer algo que a una le guste, que la mantenga activa".