"Nudos en la garganta": Los momentos de angustia de Romanela Amato

Policiales Joven intentó encender un horno y padeció graves quemaduras

Dale campeón!!!!! ???????? — Romanela Amato (@romanelaAmato) 16 de diciembre de 2016

Acá tranqui en la palmera ? muy cómoda con la pose totalmente natural ? hasta mañana gente! es viernes y mi cuerpo lo sabe tengo q comer libro ? ?? La foto es en R. Dominicana si hay alguien d por ahí q nos haga un hueco encantados somos 4 ? Una foto publicada por Romanela Amato (@romanelaamato) el 18 de Nov de 2016 a la(s) 1:40 PST

Durante esta semana, el hermano de la modelo Romanela Amato padeció un accidente doméstico, al quemarse parte del cuerpo cuando intentaba encender un horno."Lo feo de la distancia, es que un día te levantas y tenes un mensaje de esos que te hacen nudos en la garganta, que te quitan el aire. Hace dos días me enteré que mi hermano había tenido un accidente doméstico, lo primero que hice fue querer estar ahí y eso me retorcía. Me aliviaba saber que estaba estable pero por diferencia horaria no pude saber más", expresó la bella rubia.Pero enseguida manifestó aliviada: "Hoy gracias a Dios y la virgen mi hermano está bien, como digo yo lleva dos días de vida. . . porque si!!! Volvió a nacer"."Él es un campeón increíblemente fuerte y sé que va a salir de esta, como siempre bien arriba. Te amo hermano con toda mi alma desde el primer día que te vi. Siempre estaré a tu lado", cerró Amato, quien en las últimas horas festejó la consagración de River en la Copa Argentina.