Los resultados de las pericias psicológicas de Barbie Vélez y Fede Bal

El informe estuvo cargo del Cuerpo Médico Forense a pedido del juez Walter Candela, quien tiene la causa.



En el caso de Barbie Vélez, el informe señaló: "De acuerdo a lo observado, a los autos y la evaluación integral del material aportado, se infiere desde este enfoque que la personalidad a predominio neurótico obsesivo, evoluciona organizada sobre una base narcisista, emocionalmente lábil, y altamente vulnerable a situaciones de alto estrés, fundamentalmente a aquellas que no le confirmen su autopercepción y su valía personal".



"Debo decir que dada su vulnerabilidad yoica y su tendencia al descontrol del impulso, podría generar conductas acting aut, sobretodo en situaciones de alto estrés", puntualizó.



Asimismo, detalló: "Si bien no presenta un perfil violento de pareja, en este aspecto y dado el contexto, histórico y actual, en el que se encuentra podría experimentar una sobrecarga estimular, que altere el equilibrio vincular, le impida controlar el incremento del impuso y asumir situaciones de riesgo".



"Desde lo relacional, y en tanto y en cuanto no medie tratamiento psicoterapéutico, la vulnerabilidad a las descompensaciones en el vínculo es de alto riesgo", indicó.



Con respecto a Bal, el informe mencionó que "no se observan rasgos de hostilidad manifiesta".



"Si bien el entrevistado puede utilizar mecanismos exitosos de control de los impulsos, y su modalidad de afrontamiento a las circunstancias, operaría racionalmente controlada, se observan indicadores que permite inferir la probabilidad de conductas reactivas ante circunstancias ambiguas y contradictorias del medio", detalló.



Por último, el informé manifestó: "Desde este enfoque y dada la evolución del yo, no se podría inferir por el momento vulnerabilidad funcional".