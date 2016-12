Afirman que Messi y Antonella se casarán el próximo año en Rosario

Lionel Messi y Antonella Roccuzzo tienen una de esas historias de cuento de hadas. Se conocen desde muy chicos (ella es la prima de su mejor amigo, Lucas Scaglia) y él sabía que ella era la mujer de su vida. Tanto fue así que pasaron muchos años, él se convirtió en un crack y nunca pudo olvidar a la rosarina. Por eso volvió por ella. Y así empezó todo. Hoy están juntos y son padres de dos niños, Thiago (4) y Mateo (1), pero todavía no había noticias sobre formalizar esa historia o celebrar el amor, hasta ahora..."Lo único que voy a decir es que me entero de casualidad... Pero el año que vienen hay un fiestón en la Argentina. Merecido, además. Invitados, todos. Lugar, Rosario. Fecha, no la tengo clara porque hay tres meses posibles, pero hay uno donde podría hacerse (...) como no lo tengo recontra confirmado, no lo digo... Señoras y señores, ¡se casan Antonella Roccuzzo y Lionel Messi! Es una primicia mundial. Será el año que viene en Rosario", dijo Juan Pablo Varsky en No somos nadie, su programa de radio.Y agregó: "Tengo otros detalles que no voy a contar porque no corresponde. Con Leo no hablo hace 11 años, pero me enteré esto. El año que viene tenemos una gran fiesta. Aunque no vamos a estar invitados. Va a ser un mega fiestón".