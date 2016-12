Escultural rubia afirma que encontró el amor de su vida

Pensé q solo existías en mis sueños, pero acá estas ???? #love Una foto publicada por Claudia Ciardone (@clauciard) el 7 de Dic de 2016 a la(s) 6:59 PST

Nuevo Tattoo ?? gracias @brunochiappa1979 quedó súper!!!!! #tattoo #tatuaje Una foto publicada por Claudia Ciardone (@clauciard) el 7 de Dic de 2016 a la(s) 6:56 PST

? Una foto publicada por Claudia Ciardone (@clauciard) el 12 de Dic de 2016 a la(s) 7:27 PST

???????? Una foto publicada por Claudia Ciardone (@clauciard) el 7 de Dic de 2016 a la(s) 10:57 PST

? para mi hermanito popi Una foto publicada por Claudia Ciardone (@clauciard) el 13 de Nov de 2016 a la(s) 6:38 PST

Claudia Ciardone y su novio tomaron una decisión que los acompañará durante el resto de su vida: se hicieron un tatuaje juntos.La modelo y su pareja se estamparon una corona en sus manos y decidieron compartir la felicidad desde Instagram: "Pensé que solo existías en mis sueños, pero acá estás", fueron las palabras de Ciardone junto a la foto.Además, luego posteó la imagen junto al tatuador. Al acompañante amoroso de la rubia no se lo conoce por el momento, y quizá este sea un buen momento para que dé a conocer su rostro.La blonda comentó a Primicasya: "Encontré al amor de mi vida, me hace sentir súper completa".Sumó: "Prefiero no hablar de él, tiene un perfil súper bajo. No es conocido. Por ahora, lo voy a mantener así".