El mensaje de Madonna al recibir el premio a la Mujer del Año

Madonna recibió el premio Billboard a la mujer más destacada de 2016 y su emotivo discurso impresionó al público y las redes sociales. En el escenario del Met Gala de Nueva York, la Reina del Pop abordó el feminismo, el sexismo y muchos temas más. "Estoy ante ti como un felpudo, oh, quiero decir, como una artista femenina", comenzó."Gracias por reconocer mi habilidad para continuar mi carrera por 34 años ante el sexismo y la misoginia flagrantes y la intimidación constante y el abuso implacable".Señaló que los artistas masculinos tenían más libertad que las mujeres. "'Espera un minuto, ¿no está Prince corriendo con redes de pescadilla y tacones altos y lápiz de labios con el trasero colgando?' Sí, pero él era un hombre".Madonna también recordó las críticas que recibió por su postura feminista: "Pensé, 'oh, si eres una feminista, no tienes sexualidad, la niegas'. Así que le dije 'jódanse, soy una feminista diferente, soy una mala feminista'".Finalmente, comentó: "Creo que lo más polémico que he hecho es quedarme. Michael (Jackson) se ha ido, Tupac se fue, Prince se fue, Whitney se fue, Amy Winehouse se fue, David Bowie se fue, pero yo todavía estoy de pie. Soy una de los afortunadas y cada día cuento mis bendiciones".