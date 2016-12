¿Dedicada a Jimena Barón?: La picante canción de Daniel Osvaldo

Cuando jugó a la pelota, generó polémica entre sus compañeros, con la hinchada y la prensa. Cuando estuvo felizmente en pareja, hizo enojar a sus mujeres por repetidas infidelidades. Ahora, que es un flamante cantante de rock, Daniel Osvaldo sigue generando polémica."La vestí de Christian Dior (. . .) ahora todos me preguntan por qué yo la abandoné", dice Dani Stone, en su primer hit, en una frase que podría asociarse a Jimena Barón, la madre de su hijo más pequeño, Morrison, de 2 años."Era una perra muy astuta, muy difícil de domar. Mueve la cola cuando hay gente, después no para de ladrar. Y es que a mí nadie me entiende, piensa que es un buen sultán. Cuando confieso que estoy harto, todos me miran mal. Yo encontré a mi perrita sola en un callejón, la saqué de su miseria y le di todo mi amor, le quité todas sus pulgas, la vestí de Christian Dior y ahora cree ser un ser superior. Ella sabe convencerte de que es una perra fiel y ahora todos me preguntan por qué yo la abandoné".

Si bien Jimena no fue la única mujer oficial de Osvaldo, la actriz argentina fue quien lo acompañó durante sus mejores momentos en el fútbol europeo.