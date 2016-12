Benjamín Vicuña contrajo un virus en México y está internado

Benjamín Vicuña está internado en el sanatorio la Trinidad de San Isidro, según él mismo confirmó al portal Big Bang News. Por ahora, se desconocen los motivos, aunque se habla de que podría haber contraído algún virus en su viaje a México.

"Gracias por el cariño y la preocupación", le dijo al portal, sin especificar más datos. "Justo en este momento estoy hablando con el médico. No puedo hablar mucho", agregó.



No se conoce el motivo de la internación, aunque los rumores indican que podría tratarse de un virus que contrajo en sus vacaciones en México con la China Suárez. También se habló de amigdalitis y hasta de legionelosis, la bacteria que habría causado la enfermedad de Blanquita, la hija que el actor tuvo con Pampita y murió en septiembre de 2012.

Según trascendió, se esperan resultados de análisis para saber cuáles son los pasos a seguir. No se descarta una intervención quirúrgica.

Los medios chilenos indicaron que la mamá de Benjamín, Isabel, viajó de urgencia ayer para acompañarlo.



Vicuña y la China volvieron de México el jueves. Antes de llegar a la Argentina, cuando todavía estaban en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, habrían protagonizado una escena en la que se habrían hablado a los gritos. Algunos testigos indicaron que al arribar al país se los vio distantes y tensos, según indicaron en Desayuno americano.

La China acompañó a su novio en el hospital, aunque el sábado a la noche estuvo en el casamiento de Gimena Accardi y Nico Vázquez. Fuente: (TN).-