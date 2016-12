Estrenaron el primer tráiler completo de "Rápidos y furiosos 8"

El tráiler oficial de Rápido y Furioso 8 apareció y es todo lo que se esperaba: acción, adrenalina, aceleraciones y fierros por todos lados. La octava edición de la saga, que en parte fue rodada en Cuba, se estrenará en Argentina el jueves 13 de abril de 2017.De las máquinas que aparecen asombran Dodge, Lamborghini, Bentley, Mercedes-Benz, Chevrolet Corvette y Jaguar, solo por mencionar algunos. Y todos van rápido, muy rápido.Las primeras imágenes de la nueva película de la banda de amigos que comanda Dominic Toretto ya están online. Luego del teaser, ahora se publicó el trailer de Rápidos y furiosos 8 (que se titulará The Fate of the Furious, o sea El destino de los furiosos) trae rostros conocidos y nuevos personajes. El filme se estrenará en la Argentina el jueves 13 de abril, que es el jueves de Semana Santa.Justo cuando Dom y Letty celebran su luna de miel, Brian y Mia ya se han retirado del juego, y el resto del equipo se ha desintegrado en busca de una vida común y corriente, una misteriosa mujer (Charlize Theron) intentará seducir a Dom para convencerlo de regresar a la vida criminal que tanto lo acecha, traicionando a quienes lo rodean y enfrentándose a nuevos retos.Desde la costa cubana, pasando por las calles de Nueva York y hasta el helado Artico, el equipo deberá cruzar el mundo para detener a una anarquista y evitar un desastre mundial, trayendo de vuelta a casa al hombre que los convirtió en una familia.En Rápidos y Furiosos 8 acompañan a Vin Diesel Dwayne Johnson, Jason Statham (que al final de la 7 terminaba preso), Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris ¨Ludacris¨ Bridges, Natalie Emmanuel, Elsa Pataky y Kurt Russell. Junto con Theron, se unen por primera vez a la saga la también ganadora del Oscar Helen Mirren y Scott Eastwood, hijo de Clint y que era muy amigo del fallecido Paul Walker. coprotagonista de la saga.Rápidos y furiosos 7, estrenada en abril del año pasado, se ubica como la sexta película más taquillera de la historia con una recaudación global de 1.500 millones de dólares. Pero más del 75% lo cosechó fuera de los Estados Unidos.La película está dirigida por F. Gary Gray, y el propio Vin Diesel es uno de los productores.