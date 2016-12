Aseguran que Dady Brieva y su mujer están en crisis

Yanina Latorre aseguró en Los ángeles de la mañana que Mariela Anchipi y Dady Brieva están atravesando una fuerte crisis.



Las razones tienen que ver con el exceso de trabajo y exposición de la Chipi en la pista más famosa del país.



Dady estaría enojado porque se ven muy poco y ella además saldría mucho con un grupo de bailarines de tango.



"Desde Ideas del Sur, me dicen que Nicole y ella (La Chipi) se juntan a llorar por los pasillos", arrancó diciendo la panelista.



Luego, contó que Dady y Chipi "se pelean fuerte". "Me han contado de fuertes discusiones en público. No ella, ella no contesta y no es agresiva pero se pelean porque él le reprocha delante de la gente", agregó Latorre.