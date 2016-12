Sale a la luz una carta que Mark Chapman escribió tras el asesinato de Lennon

Una carta inédita enviada desde la prisión por el hombre que asesinó a John Lennon fue publicada por el diario DailyMail.com a 36 años de la muerte de la leyenda de los Beatles.Lennon recibió cuatro disparos a sangre fría justo afuera del Edificio Dakota, cuna de su mítico departamento en Nueva York, el 8 de diciembre de 1980. Su asesinato aún conmueve al mundo y el fanático religioso que lo mató, Mark David Chapman, está pagando el precio desde entonces. En agosto pasado, su pedido de libertad condicional fue denegado por novena vez.El contenido de la carta que Chapman envió a su padre permaneció oculto en ese sobre durante décadas. David Curtis Chapman estaba tan "asqueado" por el crimen de su hijo que no soportó la idea de leer las líneas que tienen fecha del 24 de abril de 1988. El sobre se abrió años después de su muerte.Sin mostrar ningún remordimiento por el asesinato de Lennon, siete años antes, Chapman se jacta de sentirse cómodo en la prisión. "Nunca supe que había tantas cosas buenas que hacer aquí!", escribió. Y más abajo dice: "estoy bien y me va bien. Estoy ocupado y leyendo, etc".Un dato que indignó los fanáticos de Lennon es que también dice sentirse beneficiado por las visitas íntimas de su esposa Gloria dentro de la prisión de máxima seguridad de Ática, Nueva York, a partir de ese otoño. A su vez, se lo lee "claramente paranoico por las noticias que se filtran", señala el diario."Tengo buenas noticias. Gloria y yo vamos a recibir visitas conyugales este otoño. Estoy muy feliz por esto", escribió y más abajo enfatiza: "Por favor, quiero mantenerlo muy en secreto en este momento, ya que cualquier 'filtración' sería mala".Chapman, de 61 años años, se había casado con Gloria apenas 18 meses antes de dispararle a Lennon. Su familia le dio la espalda y no tienen intenciones de apoyar su probable solicitud de libertad condicional. en agosto de 2018. Lo culparon por la muerte de su deprimido padre.La viuda de Lennon, Yoko Ono, hace campaña para mantenerlo tras las rejas cada vez que los abogados del asesino elevan el pedido. Chapman, que tenía 25 años, señaló que cometió el crimen para "ser alguien" y pasar a la historia por haber matado al autor de Imagine.A 36 años de su sentencia -de entre 20 años, cumplidos en 2000, y cadena perpetua- el único visitante regular del asesino en el Centro Correccional Wende en Nueva York, sigue siendo su devota esposa.En algunas ocasiones, Chapman llama a su hermana menor, Susan, pero no tuvo contacto con ningún otro miembro de su familia.Reathy Bretler, que estaba casada con el padre de Chapman, David, cuando falleció en 1995, dijo a DailyMail: "No quiero tener nada que ver con Mark. Me gustaría que saliera de mi vida".Fue la hermanastra de Chapman, Linda Walker, también de 61 años, quien reveló que el propio padre del asesino estaba tan avergonzado que dejó de leer las cartas enviadas por su hijo y se negó a ir a verlo."Al final, me convertí en un asesino y eso no es ser alguien", admitió Chapman en una entrevista, años atrás.