Ottavis lanza su reality: "Los políticos necesitamos demostrar transparencia"

Real Politik. Vida no autorizada de José Ottavis, es el nombre del reality que el Diputado de la Provincia de Buenos Aires lanzará este lunes a través de sus cuentas en Twitter y Youtube. Los episodios lo mostrarán en su cotidianidad, tanto en el trabajo como en la intimidad de su hogar y en sus actividades recreativas con el objetivo de "construir una relación con la ciudadanía"."Frente a la demanda de transparencia, me parece que los políticos tenemos que parecernos mucho a nuestro pueblo y ser como nuestro pueblo, algo acorde a los tiempos de hoy. Mi vida es la política y el reality me va a mostrar como soy yo siempre. No lo hago para cambiar la opinión de la gente, me parece que los políticos necesitamos demostrar transparencia y legitimidad de alguna manera. En esta iniciativa me muestro de forma concreta", manifestó Ottavis a Teleshow sobre su nuevo proyecto, que constará de "9 o 10 episodios".En los adelantos, se lo puede ver trabajando en la Cámara de Diputados, en su casa con amigos, jugando con una espada luminosa como las que se utilizan en la saga Star Wars, visitando un barrio carenciado, en un programa de radio y hasta besando en la mejilla a Moria Casán.Según su testimonio, este reality es una manera de "adaptarse a las demandas de hoy". En ese sentido, explicó: "Hace 100 años, en los Estados Unidos las campañas se hacían arriba de un tren, ahora se hacen en la radio o Internet. Hay que usar esos instrumentos para comunicar lo que uno piensa políticamente"."Hay que ser transparentes en todo sentido: no hay que tener doble cara. Creo que los políticos son como son en su vida, importa que sean buenos. Si un cajero de un banco o un mecánico es o no es solidario en su vida, no hace a su profesión. Pero que un político sea deshonesto, egoísta, narcisista o manipulador sí hace a la profesión: si la vida de un político es de una manera, su vida política también es de esa manera", explicó el funcionario de La Cámpora.Al ser consultado sobre una posible influencia de su íntima amiga Moria Casán a la hora de llevar adelante este proyecto, aseguró: "Moria tiene mucho que ver en mi vida porque es la que me enseñó lo valioso que es no ser careta. Todavía no le mostré ningún capítulo pero hay uno especial que es cuando estuve con ella en la obra de teatro Plumas en la noche. Lo hago como una especie de regalo para ella". Fuente: (Infobae).-