Cómo lucen hoy galanes de Hollywood que brillaron en la pantalla en los 90

La edad no perdona, ni siquiera a las grandes estrellas de Hollywood. Los que en los años 90 no solo fueron los reyes de la gran pantalla sino también el objeto de deseo de las mujeres alrededor del planeta cambiaron y mucho. Y es que es inexorable: los años no pasan solos.Richard Gere. En los 90 era el galán del cine con películas como "Mujer bonita", "El primer caballero" y "Novia fugitiva". Actualmente tiene 67 años, y sus últimas apariciones en filmes ha sido en "El nuevo éxotico Hotel Marigold" y "El benefactor".Pierce Brosnan. El actor de 63 años tuvo el pick de su carrera como James Bond. Interpretó al famoso agente en cuatro películas desde 1995 hasta 2002. Luego fue reemplazado por Daniel Craig y Brosnan se dedicó a otro tipo de películas como las recientes "No escape" y "Survivor".Arnold Schwazenegger. El ex fisiculturista tiene 69 años y inició su carrera en el cine con papeles de acción en películas como "Terminator" y "Total recall". Luego dejó la industria para convertirse en gobernador de California, cargo que dejó en 2011.John Travolta. Se convirtió en el galán favorito a fines de los 70 y continuó protagonizando películas durante los 90 como "Pulp Fiction" y "Face off". Ahora tiene 62 años y luce diferente a cómo solía hacerlo en esos años. Su último trabajo fue en la exitosa serie "American Crime Story".