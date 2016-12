El universo conspira a mi favor ? Una foto publicada por celinarucci (@celinarucciok) el 6 de Dic de 2016 a la(s) 7:30 PST

Desde que se separó de que era su marido, Claudio Minnicelli, adoptó otra filosofía de vida. Mucho más "despojada", Celina Rucci, se animó a vivir un romance gasolero. Sobre su pareja (un director y guionista), Nazareno Alba, contaba: "En un momento me di cuenta de que no había nada que me convenciera. Y decidí que si no había amor, lo mejor era que no hubiera nada. Entonces di un giro de 180 grados y desde hace cuatro años salgo con un chico que tiene salario básico. Aunque cueste creerlo, a veces estamos viendo cómo hacemos para llegar a fin de mes. Y ya no hablo de comprar una casa en un country, sino de comprar un teléfono".La conductora de C5N se muestra más plena y relajada que nunca. Para vivir esta etapa a puro relax, armó las valijas y aterrizó en la playa. Además de mostrarse auténtica, es dueña de una belleza inigualable. A dos pasos de los 40, Celina sorprendió con su lomazo. Se puso la bikini que mejor le queda y pidió que le sacaran una foto de espaldas. Y compartió la postal a través de su cuenta de Instagram."El universo conspira a mi favor", expresó la conductora junto a la foto.