Se sacó una sensual selfie entrenando, pero recibió varias críticas

Ni el calor me frena ???? Una foto publicada por Luciana Salazar (@salazarluli) el 6 de Dic de 2016 a la(s) 2:43 PST

??? Una foto publicada por Luciana Salazar (@salazarluli) el 25 de Nov de 2016 a la(s) 8:55 PST

Dia largo, recien llegada del evento de @revistacaras ? Una foto publicada por Luciana Salazar (@salazarluli) el 26 de Oct de 2016 a la(s) 6:41 PDT

Domingo de brunch ??? Una foto publicada por Luciana Salazar (@salazarluli) el 23 de Oct de 2016 a la(s) 10:46 PDT

Sale noche en NY ???!! #ny Una foto publicada por Luciana Salazar (@salazarluli) el 9 de Sep de 2016 a la(s) 3:56 PDT

Ultimo dia de NY ?? volviendo a WDC Una foto publicada por Luciana Salazar (@salazarluli) el 13 de Sep de 2016 a la(s) 9:46 PDT

De un día para el otro, la vida de Luciana Salazar cambió para siempre. Por amor, dejó todo y se mostró dispuesta a acompañar a su pareja, Martín Redrado, en su ascendente carrera política. La modelo se mudó a Washington, Estados Unidos, junto a él. Si bien están instalados en una lujosa propiedad, viajan constantemente a Buenos Aires para visitar a sus familias.Aunque sigue en contacto con su tierra, Salazar bajó muchísimo el perfil. Ya no protagoniza escándalos, eligió vivir una vida relajada junto a su amor. De hecho, casi no utiliza las redes sociales. A diferencia de muchas famosas, puede pasar cuatro semanas sin compartir ningún contenido en la web. Luego de varios días sin aparecer en el mundo 2.0, la rubia regresó con una foto que sembró la polémica. Lejos de importarle las altas temperaturas, se puso sus calzas de gym preferidas y un corpiño que le sujeta bien las lolas para entrenar fuerte. Se sacó una selfie luciendo su figura y expresó: "Ni el calor me frena".A los pocos segundos, la mayoría de sus seguidores pusieron el grito en el cielo. Según ellos, está extremadamente delgada. "Te pasás de flaca, ya no es lindo", le escribió un hombre. "No sos linda así de flaca, ¿no te das cuenta?" , le escribió otro. Estos son dos de los muchísimos comentarios que se pueden leer debajo de la foto. "Peso 43 kilos, pero es mi peso normal. En mi familia somos todos flaquitos. Yo como un montón", supo confesar hace un tiempo.