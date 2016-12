Agustina Kämpfer contó intimidades de su relación con Jorge Rial

Agustina Kämpfer reveló intimidades de su relación con Jorge Rial y contó cómo fueron los primeros encuentros con él, de los que recuerda que se sorprendió por la timidez del periodista. "Temblaba mucho", aseguró. Además, confesó que congeló óvulos luego de una breve separación del conductor y que hablaron de ser padres juntos.En una extensa entrevista publicada en la revista Pronto, Kämpfer recordó que la primera vez que se encontró con Rial fue el año pasado en la inauguración de la marca de ropa Agustino que se llevó a cabo en Galerías Pacífico. "El ya estaba separado, sólo que no lo sabía nadie. Lo que nos pasó fue amor a primera vista pero no nos habíamos dado cuenta", sostuvo.Según explicó, se dieron cuenta de que se habían enamorado en el segundo encuentro en el restaurante de Palermo Olsen. "Estaba ahí almorzando con mi amiga Yanina cuando él me llamó y me preguntó qué estaba haciendo. Lo invité a sumarse y a los 20 minutos estaba ahí. Pasamos un rato hablando de la vida, luego me fui con mi amiga y él a su casa. Había una química enorme. ¡Yanina estaba completamente de más!", recordó.Pero fue la tercera vez que se vieron, en una comida en la que se quedaron juntos hasta las 5 de la mañana, cuando de las palabras pasaron a las caricias. "Ahí me dio el primer beso y él temblaba mucho", indicó. "En la intimidad es tímido, le cuesta encarar, ir al frente, no es el de la tele", añadió quien ahora dirige el espacio Minitah del sitio Big Bang News.Kämpfer, que asegura que Rial, de 55 años, "es un hombre de una sabiduría enorme, muy amoroso y afectivo", reveló también que tiene un profundo deseo de ser madre. Tanto, que fue de los primeros temas grandes que conversaron en profundidad. "Al primer mes de estar saliendo, hablamos del tema y los dos coincidimos que queríamos ser padres", contó. Y apuntó: "Lo primero que le dije es que la maternidad es un plan concreto en mi vida".Durante el breve impasse en la relación, que parecía ser definitivo, la periodista creyó que la oportunidad de tener un hijo, hasta encontrar otra pareja, iba a ser complicada. Entonces, con 35 años y un ojo en el reloj biológico, decidió congelar óvulos. "Como no contemplaba la posibilidad de volver a estar con él y sentía el deseo muy fuerte de ser madre, me mandé sola", explicó, e insinuó que otra opción era ser madre soltera. "Si la ciencia nos ofrece a las mujeres la posibilidad de ser madres sin la presencia de un hombre, ¿por qué no tomarla?", analizó.Aunque desde que volvieron la relación pareciera estar en un muy buen momento, no conviven y aún es pronto para avanzar con el tema familia. En palabras de Kämpfer: "Volvimos hace poco y seguimos acomodando los melones en el camión". Fuente: (Clarín).-