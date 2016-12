La hermana de Vannucci y la exposición de su familia por el escándalo

Marianela (26), la hermana menor de Victoria Vannucci, sufrió mucho que los problemas de su familia se mediaticen. A fines de octubre, se filtraron imágenes de su hermana y su cuñado Matías Garfunkel cazando animales en África. Y a partir de allí, las críticas feroces contra su clan se hicieron moneda corriente. A eso se le sumó el blanqueo televisivo de fuertes internas familiares y denuncias cruzadas. En conclusión, un fin de año muy complicado.Por eso, para descargar tensiones, la joven oriunda del Oeste del Gran Buenos Aires escribió una columna en la página Quarter Rock Press, en la que contó cómo vivió los últimos meses. "Personalmente, me crié en esa época en la que se podía estar en la vereda sin miedo, o se podía dormir sin poner mil llaves", comienza. Y sigue: "Un día, mediáticamente, por razones inexplicables, mi familia se hizo pública. Un día, mediáticamente, por razones inexplicables, me sentí desnuda delante de cámara sin haberlo pedido".

Me sentí desnuda delante de cámara sin haberlo pedido.

La menor de las Vannucci remarca que "un día" empezó a llevar una "cruz bien adentro sin poder gritarla". Y explica: "La llevé con la cabeza en alto, aunque me costaba levantarme de la cama, pero pensando que como decían Los Piojos, todo pasa. Un día, esas mil llaves, las tuve que poner en mi casa y bien adentro mío, para no hacer pública mi vida y para dejar de perder cosas".Según Marianela, en ese feo momento que lo tocó vivir, encontró refugio en la música, y en eso hace foco en su columna. "En todo ese apocalíptico estado interior, seguí estudiando. Seguí viajando horas para ver a mis amigas. Seguí yendo a los lugares que me hacían sentir yo, arrastrándome. En esos trayectos, me ponía los auriculares y me extraía del mundo. Me trasladaba al unísono, formando mi planeta aparte, en donde nadie podía lastimarme", relata.Por último, la hermana de Victoria Vannucci remarca que, finalmente, todo pasó. "Lo superé. Volví a ponerme los auriculares. Sonreí, caminé más firme, menos rígida y con menos miedo. Revolví la cabeza, moví los pies, moví las manos. Las articulaciones empezaron a cobrar vida. Pedaleé más fuerte, amé más fuerte. Me despeiné. Le sonreí a los demás, y las calles de Buenos Aires volvieron a ser más lindas. Así fue como la música me salvó la vida, llenándome de fuerza", cierra.Fuente: (Clarín).-