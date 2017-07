Hasta 6 cuotas sin interés y 30% de descuento con las tarjetas del NBER

El viernes 14 y sábado 15 de julio, los clientes del Nuevo Banco de Entre Ríos que compren en locales adheridos a la promoción y paguen con sus tarjetas de crédito NBER, obtendrán 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés.De esta promoción, que no tiene tope de reintegro, participan comercios adheridos de Paraná, Concordia, Gualeguaychú, C. del Uruguay y Gualeguay.Comercios que participan de la promoción:Eyelit (Urquiza y San Martín 18 - Paraná)Gola (Cervantes 135 Paraná)Levis-Lacoste (Cervantes 135 - Paraná)Pringamoza (Uruguay 74 - Paraná)Cardón (Cervantes y Santa Fe - Paraná)Mistral (San Martín 814 - Paraná)Chiro (La Paz Paraná Shopping - Venezuela 61 - Paraná)Fanny (La Paz Paraná Shopping - Venezuela 61 - Paraná)Jade (La Paz Paraná Shopping - Venezuela 61 - Paraná)La Esfera (La Paz Paraná Shopping - Venezuela 61 - Paraná)Ma. Emilia (La Paz Paraná Shopping - Venezuela 61 - Paraná)Satori (La Paz Paraná Shopping - Venezuela 61 - Paraná)Stock Center (La Paz Paraná Shopping - Venezuela 61 - Paraná)Urbo (La Paz Paraná Shopping - Venezuela 61 - Paraná)Brooksfield / Mistral (Leguizamón 68 - C. del Uruguay)Estación Legacy (Galarza 815 - C. del Uruguay)Eyelit (Urdinarrain 3 - Concordia)Kevingston House (Urquiza 799 - Concordia)Kevingston (San Antonio Norte 23 - Gualeguay)47 Street (Churruarín 54 - Gualeguaychú)Legacy (25 de Mayo 874 - Gualeguaychú)Mimo (25 de Mayo 857 - Gualeguaychú)Mistral (25 de Mayo 1119 - Gualeguaychú)Todas las promociones y sus condiciones pueden consultarse en www.nuevobersa.com.ar También descargando la app NBER Móvil se puede acceder a todos los beneficios que tienen las tarjetas de crédito del Nuevo Banco de Entre Ríos.