Consumax regaló un auto 0Km con la promo Consupremios

Patricia Villaverde es la ganadora del 0 km de la Promo Consupremios, de Consumax y este viernes recibió la llave del vehículo."Fueron a mi trabajo. Hicieron una movida entre mi familia y mis compañeros de trabajo. Fue emocionante porque nunca su pe que todo eso era para mí, hasta último momento", expresó asobre la forma en que se enteró de la feliz noticia. Emocionada hasta las lágrimas, la mujer explicó que este es "su primer 0km"."Nunca me gané nada, en ningún sorteo", aseguró la flamante ganadora. Al mismo tiempo contó que es docente de zona rural: "Todos los días viajo con alguno de mis compañeros, que tienen autos, y si no en colectivo. Mi rutina es llevar por la tarde mi hija a patinar, siempre manejándome en colectivo", acotó.Asimismo dijo que ahora deberá aprender a manejar, ya que "sólo tengo los conocimientos básicos, me falta práctica".Consumax tiene la Promo ConsuPremios que "abarca de enero a diciembre, se sortea un premio grande que en algunos años ha sido una casa, otras veces, un auto. Como en esta oportunidad. Durante el año se van haciendo algunos sorteos más chicos de motos o electrodomésticos", comentó aun representante de la firma, asegurando que "por suerte este año se vino para Paraná".Consumax es una tarjeta de crédito que brinda también la posibilidad de obtener financiación a través de préstamos.En Entre Ríos y Corrientes hay 25 sucursales.El local comercial está ubicado, en Paraná, en calle Urquiza 1031 y la sucursal en Avenida Almafuerte.