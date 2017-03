Personal y la Unión Argentina de Rugby presentan el Personal Súper Rugby 2017

Acerca de PERSONAL

Personal anuncia la continuidad de su acuerdo como sponsor oficial de la Unión Argentina de Rugby y su participación como naming del torneo internacional Súper Rugby, donde por segundo año consecutivo participa la franquicia argentina Jaguares.En los partidos, que se desarrollen desde el 25 de febrero al 5 de agosto, y donde Jaguares dispute como local en la Argentina, el torneo se denomina Personal Súper Rugby. En la edición 2017, Jaguares jugará ocho partidos en el estadio de Vélez Sarsfield de Buenos Aires, uno más que en la edición del año pasado.Personal mantiene con el rugby una relación comprometida en la difusión del deporte y sus valores de equipo. Junto a la Unión Argentina de Rugby está presente como sponsor hace ya 9 años participando en la organización de test matches, la realización distintas ediciones de la Copa Personal Rugby, y el ya tradicional Personal Rugby ChampionshipUna vez más, Personal se convierte en el main sponsor de la competición que reúne a los mejores equipos de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, más una franquicia japonesa y una argentina.25/2 ? KINGS VS JAGUARES ? (SUDÁFRICA)4/3 ? STORMERS VS JAGUARES ? (SUDÁFRICA)11/3 ? JAGUARES VS LIONS ? BUENOS AIRES (ARGENTINA)18/3 ? JAGUARS VS CHETTAHS ? BUENOS AIRES (ARGENTINA)25/3 ? JAGUARES VS REDS ? BUENOS AIRES (ARGENTINA)8/4 ? SHARKS VS JAGUARES ? (SUDÁFRICA)15/4 ? BULLS VS JAGUARES ? (SUDÁFRICA)21/4 ? LIONS VS JAGUARES ? (SUDÁFRICA)29/4 ? JAGUARES VS SHARKS ? BUENOS AIRES (ARGENTINA)6/5 ? JAGUARES VS SUNWOLVES ? BUENOS AIRES (ARGENTINA)13/5 ? JAGUARES VS FORCE ? BUENOS AIRES (ARGENTINA)27/5 ? JAGUARES VS BRUMBIES ? BUENOS AIRES (ARGENTINA)30/6 ? JAGUARES VS KINGS ? BUENOS AIRES (ARGENTINA)8/7 ? WARATAHS VS JAGUARES ? (AUSTRALIA)14/7 ? REBELS VS JAGUARES ? (AUSTRALIA)Del 21 al 22 de Julio se disputarán los cuartos de final, el 28 y el 29 de Julio las semifinales y la final tendrá lugar el 5 de Agosto.De esta manera, Personal acompaña los eventos deportivos de trascendencia que se desarrollan en Argentina y apoyando a Jaguares en su segundo año en el Personal Súper Rugby, una de las competencias más importantes del rugby mundial.PERSONAL es la mayor empresa de comunicaciones móviles de la Argentina con más de 19.9 millones de clientes. "Hagamos que todo suceda" es el concepto de marca que apalanca su visión y estrategia de negocio, promoviendo el celular como facilitador de las conexiones y participación de sus clientes en la creación de su realidad.Personal ofrece servicios y ofertas flexibles, sobre redes 2G/3G y el despliegue progresivo de la red 4G/LTE más potente del país, que contribuyen a potenciar la experiencia de conectividad móvil.PERSONAL opera desde 1996 y su accionista mayoritario es Telecom Argentina S.A.