Finalizó el curso de Extrusor de Industrias Plásticas de la Fundación Petropack

Este jueves finalizó el Curso de Formación Profesional "Extrusor de Industrias Plásticas", a través del cual, la Fundación Petropack concreta un nuevo espacio de participación directa en la comunidad, que se suma a la trayectoria y proyectos realizados, en el marco de la sustentabilidad y responsabilidad social.



Dicho curso, cuenta con Certificación Oficial en el marco del Convenio firmado entre la Fundación y el Consejo General de Educación (Resolución 3752/15 CGE).



Con esta primera figura profesional se da inicio al Programa Educativo en Oficios Plásticos impulsado por Petropack S.A a través de su Fundación siendo la primera de estas características en el sector y en el país, y que continuará en el 2017 con otras figuras profesionales del sector.



Al respecto, Gabriel Bourdín, presidente de Petropack y de la Fundación Petropack, contó a Elonce TV que el curso tuvo una duración de 6 meses y dio cuenta que se vieron sorprendidos por la convocatoria de la que participaron en su mayoría jóvenes que han finalizado sus estudios secundarios, pero no han seguido con otra carrera ni tienen trabajo. "La convocatoria nos sorprendió porque vemos una gran cantidad de chicos que no están encontrando la posibilidad de seguir un estudio corto con una salida laboral". Y remarcó que el título tiene validez provincial y se están haciendo las gestiones para que tenga alcance nacional. Al tiempo que destacó la articulación público privada lograda "para que el Consejo General de Educación y la provincia nos acompañe, como también la Municipalidad".



Sobre el curso en técnico de extrusor plástico, Bourdón explicó que "es una carrera que tiene una salida laboral inmediata, no sólo dentro de la empresa Petropack sino en cualquier industria plástica de la provincia y zonas aledañas. La industria de envase flexible crece siempre por encima del PBI de lo que crecen los países; hay una tendencia muy grande a lo que es la conservación de alimentos a largo plazo en góndolas, donde es muy importante el rol que cumple el envase", dijo. "Y nosotros como toda industria manufacturera necesitamos mano de obra calificada".



Para el año próximo, la Fundación Petropack desarrollará "dos cursos más y se iniciará el de impresor flexográfico que también es una especialidad en nuestra compañía y en la provincia de Entre Ríos".



Finalmente, el empresario recordó que Petropack "es una industria local establecida en el Parque Industrial desde hace casi 30 años. Y junto con mi hermano siempre hemos estado pensando en nuestra responsabilidad en la comunidad y en la manera de poder generar capacitaciones que nos permitan crecer". Elonce.com