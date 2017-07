La liquidación de divisas por exportaciones de granos tocó su mayor monto en casi un año: repuntó un 48,6% interanual a u$s 664 millones durante la semana pasada, de acuerdo con la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Respecto a los cinco días previos, el ingreso del agro aumentó un 9,4%.



De esta manera, el desembolso por parte de los exportadores subió por segunda semana consecutiva ya que entre el 3 y 7 de julio habían ingresado u$s 606,77 millones, con un avance del 35% interanual.

En consecuencia, la liquidación de divisas alcanzó los u$s 12.649 millones hasta el 14 de julio último, 10,8% por debajo del mismo período del año pasado, según estadísticas del sector agroexportador.