En el gobierno afirman que ven "la evolución del dólar con enorme tranquilidad"

El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, manifestó que la economía "lleva varios trimestres creciendo tenuemente. Esto no es un rebote del año electoral. Pero no llega todavía al bolsillo de mucha gente".



En declaraciones radiales, Quintana sostuvo que "venimos de un año duro, como fue 2016, pero hace tres meses que la economía empezó lentamente a crecer".



"Vemos que ese crecimiento se va afianzando, reconociendo que no le llega aún a toda la gente y en algunos sectores no se siente, pero convencidos de que el rumbo es el mismo", enfatizó.



A su criterio, el país necesita "una apertura gradual, consensuada, sin sorpresas, para que no haya víctimas, ya que hay lugar para todos".



También consideró que "las economías más integradas son las que les va mejor en el largo plazo".



Según Quintana, "estamos haciendo cosas que en la Argentina no se hicieron nunca. Tenemos un tipo de cambio que flota libremente y las inversiones crecieron más de 10% anualizado".



Con relación a la reforma impositiva, comentó: "la presión tributaria es muy alta y debemos sentarnos a pensar cómo la Argentina puede crecer y crear puestos de trabajo".