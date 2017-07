Transportistas de carga entrerrianos piden convenios diferenciados por actividad

Desde la Federación Entrerriana del Transporte Automotor de Cargas (Fetac), que nuclea al sector de transporte de cereales sostienen que su margen de rentabilidad es muy inferior a otras actividades como el transporte de combustibles o cargas peligrosas y aseguran que se les hace difícil pagar el convenio de camioneros. "Nosotros siempre reclamamos que se hagan los números de acuerdo a cada actividad y que el chofer cobre en función de la rentabilidad que hay", dijo el vocal de la entidad, Hermes Ludi.



Una gran proporción de las cargas en Entre Ríos, determinadas por las características productivas de la provincia, está relacionada con el transporte de cereales y productos agrícolas en general. Según el vocal de la Fetac "las pequeñas empresas son las que dependen de los trabajos menos rentables" y, aseguró, éste es el caso, al punto tal que "es más pesada la carga de impuestos que la carga que va arriba del camión".



Consultado respecto de su opinión respecto de la discusión salarial cerrada hace una semana entre la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Federación de Camioneros, Ludi se mostró crítico de los criterios que predominan en la discusión por la existencia de un convenio único y marcó diferencias entre las grandes empresas de logística y los pequeños y medianos transportistas.



Ludi consideró que hay un tema que no se aborda: "El convenio tendría que ser de acuerdo a la calidad de trabajo que cada uno tiene, porque el caso de los que discuten en las paritarias son trabajos rentables, a ellos les da para pagar eso, pero en el caso nuestro nunca pudimos participar y es imposible pagar lo que el sindicato pretende. Y el mismo sindicato lo sabe y por lo bajo lo admiten", aseguró.



El vocal de la Fadeeac sostuvo que el convenio 4.089 que rige para los choferes de camiones "es un convenio que se puede aplicar en algunas actividades pero en las nuestras es imposible. Las cargas peligrosas, el transporte de hacienda y el tráfico internacional que cobra en dólares o las cargas generales que equivalen a tres cargas de las nuestras pueden pagarlo sin problemas. Nosotros vendríamos a ser el último orejón del tarro".



Hoy existe un convenio único para todas las ramas de la actividad. "Nosotros siempre reclamamos que se hagan los números de acuerdo a cada rama y que el chofer cobre en función de la rentabilidad que hay", señaló.



El dirigente aclaró que no tienen representación en las paritarias y están por fuera de la Fadeeac: "No tenemos una cámara que nos represente porque son todos lo mismo; todas las representaciones del transporte han sido obsecuentes a los gobiernos de turno", fustigó el dirigente.



"El caso de Fadeeac, por ejemplo en los 12 años anteriores, participaron con total obsecuencia hacia el Gobierno y nosotros nunca vamos a estar representados a nivel nacional porque no somos obsecuentes, ni de este ni de ningún otro gobierno. No estamos para atacar a nadie, sólo para defendernos", reiteró. (AIM)