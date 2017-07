Pepsico: 410 despedidos aceptaron indemnizaciones de hasta $ 4 millones

El jefe del SETIA Rodolfo Daer aseguró que la asamblea general del sindicato rechazó la toma de la planta y que decidió negociar indemnizaciones.Tras la represión en el desalojo en Pepsico, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (SETIA), Rodolfo Daer, rechazó las acusaciones de "traidor" y "entreguista" que lanzaron los dirigentes gremiales de izquierda y ventiló que más de 400 despedidos ya aceptaron la doble indemnización."Tiene que ver con la vida interna del gremio, donde hay corrientes políticas sindicales trotkistas, marxistas, chinas. Ellos tendría que valorar la pluralidad y las facilidades que siempre se le otorgó para participar en las elecciones del gremio y nunca pudieron ganar", dijo y recordó que hace 32 años que está al frente del SETIA. "¿Por qué es mucho, si uno tiene la vocación? ¿Qué tiene de malo? Recorro fábricas y tengo relación personal con los compañeros", justificó."Cuando nos enteramos del cierre de la fábrica junto con la Comisión Interna hicimos las denuncias al ministerio de trabajo y siempre participaron, están las actas firmadas cuando terminaron las reuniones. El SETIA organizó una marcha con el activismo y el cuerpo de delegados en repudio al cierre y la pérdida de puestos de trabajo y los de la Comisión Interna que pertenecen a otra agrupación no participaron", comentó.En esa línea, Daer dijo que en una asamblea general donde estuvieron los delegados de Pepsico y se resolvió que se agoten todas las instancias por la reapertura de la fábrica y sino, que se logre alcanzar la mejor negociación posible para los compañeros. "Por eso el 80% se acogieron a una indemnización que oscila entre $ 600.000 y $ 4 millones, según la antigüedad", aseguró.El sindicato informó que unos 410 trabajadores cobraron la doble indemnización, otros 155 administrativos fueron reubicados a sedes de Munro o Barracas y entre 57 y 63 empleados se resisten. "Algunos plantean el 400% de monto indemnizatorio", reveló Daer.Para las próximas horas se convocó a un plenario del SETIA que prevé emitir un documento de repudio a la represión. "Nadie comparte el accionar. Los problemas sociales o laborales no se resuelven con palos y gases", afirmó.Además, confirmó la marcha de la CGT para el 22 de agosto. "Para que no nos tiren de un partido político o de otro, y par que no nos vinculen al proceso electoral. Estos problemas son muchos más profundos que las elecciones de medio término", aseveró.