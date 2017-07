El dólar cerró casi estable a $ 17,26

El dólar casi estable este jueves a $ 17,26 en agencias y bancos de la city porteña, de acuerdo al promedio que realiza ámbito.com, tras haber caído en la víspera tres centavos en un mercado con una demanda más acotada y una oferta sostenida.



Por su parte, el blue subió ocho centavos a $ 17,58, su nuevo récord histórico. En tanto, el "contado con liqui" baja tres centavos a $ 17,08 y el Bolsa suma cuatro centavos a $ 17,01.



Ayer, como sucedió a fines de la semana pasada y a comienzos de esta, las órdenes de venta por parte del agro (estimuladas por el repunte del precio de la soja) se impusieron frente a las de compra -sobre todo hacia el final de jornada-, un día después de que el Banco Central decida mantener la tasa de referencia en el 26,25%, ante niveles inflacionarios (particularmente en el IPC núcleo, que deja de lado los precios estacionales y regulados) superiores a los buscados.



En ese marco, la divisa mayorista de bancos -referencia para el minorista-, perforó el piso de los $ 17 luego de cinco jornadas consecutivas operando por encima de ese nivel (llegó a tocar los $ 17,17, su récord histórico, hace exactamente una semana).



Así, la moneda estadounidense retrocedió seis centavos a $ 16,97, presionada por firmes órdenes de venta por parte de los agroexportadores, en momentos en que aflojó en cierta forma el apetito por la divisa, si se lo compara con los primeros tres días de la semana pasada. A su vez, el Banco Nación cerró el tipo de cambio para la transferencia a $ 16,949, sin que se haya detectado actividad del Banco Central, ni de entidades oficiales, y con un volumen de u$s 412 millones (30% menos que el martes=



"En el inicio de la rueda predominó la tendencia vendedora por parte del sector cerealero exportador, aunque hacia el mediodía apareció una demanda algo más sólida que provocó un repunte en el precio de la divisa", describió ámbito.com, Miguel Bucceri, operador de Oubiña Cambios. Añadió que sobre el final de la jornada, nuevas órdenes de venta "revirtieron el impulso previo y el dólar quebró la cota de los $ 17, quedando ofrecido para este jueves".



"Era de esperar que con el aumento del precio de la soja (+7,8% en el último mes) y el alza del dólar, el sector agroexportador incremente la liquidación de divisas. Esto, sumado a la política monetaria contractiva del BCRA y a la política de endeudamiento en el exterior para financiar el déficit fiscal, nos sugiere que a pesar de los movimientos del dólar de las últimas 2 semanas, la mayor oferta de divisas en el mercado local haría prevalecer la tendencia de fondo de un dólar que en promedio sigue atrasado contra el peso", evaluó un informe de Neix.



En el mercado, algunos operadores remarcaron que la licitación de Letes -por u$s 750 millones, que finalizó este miércoles- ayudó a desinflar la demanda en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios). "Muchos inversores optaron por posicionarse en las letras del Tesoro en dólares, que ofrecen una tasa de hasta el 3,26%, y dejaron de lado, momentáneamente, el mercado de cambios", explicaron.



Los precios de la moneda norteamericana reflejan ahora un "incipiente cambio de tendencia algo más a tono con lo esperado luego de un corto período que exhibió cierta tensión que desembocó en una abrupta suba del tipo de cambio", analizó el operador Gustavo Quintana.



De todas formas, en las mesas de dinero coinciden en que "seguirá la volatilidad a medida que se acerquen las elecciones (las PASO son el 13 de agosto) y habrá que estar atentos a nuevos puntos de entrada para el posicionamiento en pesos".



En el frente externo, por su parte, contribuyó a la calma en el mercado local, la fuerte apreciación del real frente al dólar en Brasil luego que se conociera un fallo que condena al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a nueve años y medio de cárcel por cargos de corrupción. La moneda brasileña subía un 1,3% a 3,21 por dólar.



En el mercado de futuros del ROFEX, el 53% del total operado (u$s 400 millones) fue en "roll-over" de julio ($ 17,156) a agosto ($ 17,46), con una tasa de 20,86%. El plazo más largo operado fue diciembre, que cerró a $ 18,60, con una tasa de 20,67%. Los precios de los plazos operados bajaron hasta el mes de octubre unos tres centavos, reportó ABC Mercado de Cambios.



Por último, las reservas del Banco Central finalizaron ayer en u$s 48.324 millones, disminuyendo u$s 131 millones respecto al día hábil anterior.