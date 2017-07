Alimentos irradiados: "No hay evidencia de que no sean perjudiciales a la salud"

Sin evidencias suficientes

Riesgo de intoxicación

Comercialización y destinos

De pronto, algunos medios nos cuentan la buena nueva: la llegada a las góndolas de "los alimentos larga vida". Así, como si nada, se nos informa que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) modificó el Código Alimentario Argentino y ahora se permitirá la irradiación de alimentos, lo que para el lector es una excelente noticia: porque ahora, por ejemplo,En letras negras, la nota de Clarín asegura que una fuente del ANMAT (¿quién?) define el proceso como "un método físico más de conservación que se emplea con un propósito tecnológico o sanitario" y que desde ese organismo "dan por probado que la comida irradiada no le hace ningún daño a la salud y garantizan que mantiene el aspecto, el sabor y los nutrientes originales".Pero nosotros, que nos quemamos con leche mediática a diario, desconfiamos. Y si vemos una vaca,, publica"No, el proceso no transforma al alimento en elemento radiactivo, sí provoca ionización de sus átomos generando radicales libres que destruyen antioxidantes naturales y son potencialmente tóxicos. Además se generan unos compuestos químicos específicos de la degradación de los ácidos grasos que son indicadores del proceso.".Adriana Contarini es Licenciada en Tecnología de Alimentos y pide hacer hincapié en que "no se pueden liberar a la irradiación categorías de alimentos porque cada uno tiene una sensibilidad particular que es diferente al resto.".Además, Contarini, basándose en estudios previos que acá se omiten a la hora de publicitar este tipo de alimentos, advierte que ". Estas condiciones se empeoran con la aplicación de la irradiación final, ya que los productores confían en que sus malas prácticas higiénicas serán subsanadas por la irradiación. Es probable que se diga que las Buenas Prácticas de Manufactura eliminan este inconveniente, pero es sabido que hasta en los países con mayores controles de inocuidad de alimentos, ha habido episodios de intoxicaciones masivas por falta de buenas prácticas".En el destacado de la nota de La Nación, en letras más grandes, se lee que "este procedimiento además beneficia a los productores ya que podrían comercializar la mercadería en plazas más alejadas del punto de origen".Sin embargo, en un documento que por estas horas están discutiendo diferentes especialistas de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA) de la UBA, se expone que "la irradiación fomenta la concentración de la producción y procesamiento de alimentos en las grandes empresas que tienen la capacidad de invertir en esta tecnología. Los pequeños productores y pequeñas industrias no pueden alcanzar esta herramienta".Por otra parte, señala que ". Esta importación perjudicaría a productores e industrias locales; y al propio comensal que se vería frente a alimentos menos nutritivos, con propiedades sensoriales alteradas y conteniendo productos potencialmente dañinos".Sí, las plantas son peligrosas. En nuestro país existen dos plantas privadas: PISI, en Ezeiza (procesa el 10% de la producción) y IONICS, en Tigre (procesa el 90%) además de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Esta última investiga sobre qué dosis es conveniente aplicar a cada producto para lograr el objetivo deseado.. Si se hace acá o lo trasladan no se sabe, nadie lo informa.Porque hay mucha inversión inicial y el proceso es relativamente barato una vez en funcionamiento la planta.En el documento que, en unas horas harán público desde CALISA, la escuela de Nutrición dependiente de la Universidad de Buenos Aires, se repasan diferentes trabajos científicos de todo el mundo sobre los alimentos irradiados., lo que conduciría a que este método de conservación de alimentos sea, no solamente potencialmente inefectivo, sino hasta peligroso por generar cepas resistentes de microorganismos patógenos"., en avena y espinaca y en frutas. La Vitamina E también se suele reducir. Otros procesos de conservación conllevan una pérdida de vitaminas pero no tan drástica. No siempre es posible la suplementación".