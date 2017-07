Según la UIA, la producción industrial creció 2,2% en mayo

El reporte mensual del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, precisó que en mayo la producción manufacturera presentó un aumento interanual del 2,2%, con lo cual la actividad industrial acumuló una caída del 1,9% durante los primeros cinco meses del año.



De esta manera, el sector busca retomar el camino de recuperación esbozado en marzo, cuando el nivel de actividad fabril subió 0,4%, tras doce meses consecutivos de resultados negativos, pero que se interrumpió con la contracción que la producción registró en abril del 2,2%.



La mejora de la industria se reflejó principalmente por la dinámica del sector automotor (+13,8%), minerales no metálicos (12,3%), alimentos y bebidas (+3,9%), en tanto que se destacó la caída de los bloques de edición e impresión y productos textiles.



Los datos preliminares de la producción industrial de junio muestran que los sectores que en 2017 registraron incrementos en el nivel de actividad continúan manteniendo la misma tendencia.



Así, los despachos de cemento crecieron 16,1% durante junio en términos interanuales y los despachos para la construcción 17%, mientras que la producción de autos creció (+9,2%), en el segundo mes de recuperación luego de un trimestre de caídas consecutivas.



En mayo las exportaciones industriales, sin tener en cuenta los rubros vinculados al complejo de oleaginosas, crecieron 13,1% interanual a un valor de u$s 2.275 millones, crecimiento que vino dado por las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) cuyas ventas externas crecieron 23,2%.



El reporte resalta que la industria de transformación en Brasil comienza a mostrar signos de recuperación (+4,1%) aunque acumula una contracción del 0,3% en lo que va del año, lo que se ve reflejado en las exportaciones a este destino que aumentaron 17,4% en mayo.



En cuanto a las importaciones totales aumentaron 24% respecto a mayo de 2016 y alcanzaron los u$s 6.057 millones, desempeño explicado por un incremento en las cantidades (+14,5%) y el aumento en los precios (+8,2%).



En este rubro se sigue destacando el crecimiento en volumen de bienes de consumo, que en 2016 creció 9,1% y en lo que va del año 16%.