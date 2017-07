Banco Nación ofrecerá créditos exprés para Pymes: Podrán obtenerse en 72 horas

Garantizar, la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) del Banco Nación, puso en marcha un sistema de acceso rápido a créditos de hasta $ 2 millones que se podrá obtener en sólo 72 horas para financiar capital de trabajo e inversiones."Son créditos que se aprueban en 72 horas y sin necesidad de aportar garantías reales, o sea, una prenda o una hipoteca", informó Garantizar.El lanzamiento de este sistema -denominado Garantizar Express- se originó en la circunstancia de que "el mercado pyme tiene serios problemas para conseguir financiamiento, debido principalmente a la falta de avales, lo que en la jerga se explica como estar flojo de papeles", explicó Darío Wasserman, presidente de esta SGR.El titular de la entidad explicó que actualmente "muchas pymes recurren al mercado financiero secundario, muy costoso, para hacerse del efectivo necesario para encarar reformas, inversiones o simplemente descalces financieros"."Nosotros no miramos solamente lo formal, las empresas tienen otras cuestiones importantes. Por ejemplo, en una empresa que recién comienza es lógico que no tengan historial propio, pero los dueños pueden aportar su experiencia como ejecutivos de una empresa importante con mucho know how en su rubro, y ese es un valor a tener en cuenta", explicó Wasserman.La operatoria es sencilla: cualquier pyme se podrá acercar a una de las 29 sucursales en todo el país, con un trámite rápido se evaluará su caso, y 72 horas después ya contará con un aval para tomar crédito en un banco o en el mercado de capitales de hasta $ 2 millones, según detalló la entidad."Nuestro objetivo es llegar a cada vez más pymes y que el tamaño no sea un problema a la hora de conseguir mejores condiciones de financiamiento. No podemos condenar a los que producen y hacen grande a nuestro país a un crédito caro, porque es matar el desarrollo productivo", agregó Wasserman.Actualmente, Garantizar beneficia con avales a 14.500 pymes de todo el país y tiene expectativas de un fuerte crecimiento en un mercado de 900.000 empresas. Garantizar es la Sociedad de Garantía Recíproca de mayor envergadura a nivel nacional, ya que concentra el 40% del mercado en monto y el 70% de las pymes del sistema. Fuente: Télam